Бизнес

Россияне стали больше посещать цирковые представления

У отечественных цирков впервые за пять лет выросли продажи билетов на собственные представления
Дмитрий Игнатьев
Алексей Орлов / Ведомости
Количество зрителей собственных мероприятий российских цирков в 2025 г. выросло впервые за последние пять лет, следует из данных Минкультуры. В сравнении с 2024 г. оно увеличилось на 4,5% до 2,4 млн человек. В статистику включены данные по 63 циркам, которые находятся в ведении Минкультуры и других федеральных и муниципальных органов власти.

Впервые за тот же период год к году выросло и количество проданных билетов – на 8% до 2,3 млн шт. Поступления циркам от проведения мероприятий увеличились более существенно – на 12% и составили 4,8 млрд руб. При этом количество собственных мероприятий цирков год к году сократилось – на 13% до 1706 шт. В то же время «сторонние организации» провели на площадках цирков, которые учитываются в отчетности, еще 2202 мероприятия. В совокупности поступления от них составили 5,2 млрд руб.

