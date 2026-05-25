Гречка и рис в пакетиках заняли более половины ассортимента круп в больших сетях

Гречка и рис в пакетиках заняли более половины ассортимента круп в больших сетяхПакетированный килограмм обходится вдвое дороже обычного, но россияне переплачивают ради удобства
В крупных сетях на пакетированные крупы, где один варочный пакетик рассчитан на одну порцию, приходится около 44% ассортимента гречки, 19% риса и 34% пшена. Об этом «Ведомостям» рассказал Станислав Богданов, председатель АКОРТ, объединяющей 27 крупнейших торговых предприятий РФ.
Рис и гречка в 2025 г. занимали лидирующие места в структуре общего спроса на рынке круп, следует из оценок холдинга «Агроальянс». На них пришлось 35 и 30% продаж в упаковках соответственно. На пшено – 8%, на перловку и манную крупу – по 5%. Абсолютных показателей в компании не назвали.
Доля круп в пакетиках для варки в целом в рознице оценивается в 12–18% в денежном выражении, демонстрируя рост на 1–3 п. п. ежегодно, говорит исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. В натуральном выражении доля пакетиков ниже – около 5–10%.
Данные консалтинговой компании NTech также показывают рост продаж пакетированных круп (рис, гречка, пшено, булгур) в денежном выражении. Их доля в 2025 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилась до 20,2% с 17,9%. Больше всего выросли продажи булгура (+22%), риса (+13,7%) и гречки (+6,4%). В натуральном выражении показатель изменился не так значительно, как в деньгах, – до 10,6% с 10%, следует из данных NTech.
По словам генерального директора агрохолдинга «Степь» Андрея Недужко, в компании делают упор на формат варочных пакетов, увеличивая объемы их производства. Такой подход, по его мнению, обеспечил в 2025 г. рост продаж бакалейной продукции почти на 20% в денежном (абсолютные цифры не раскрывают) и на 14% в штучном выражении. Сегмент пакетированной продукции для быстрого приготовления растет и перетягивает на себя часть спроса, добавил он.
Схожие тенденции подтверждают и в компании «Агроальянс»: в 2025 г. продажи упаковок круп в варочных пакетах она увеличила на 4%, а их доля в общем объеме продаж всех круп достигла 8%. В целом по рынку рост продаж круп в 2025 г. там оценивают в 5%, а сегмента круп в варочных пакетах – в 11%. Подобную динамику связывают с потребительским запросом на удобство и скорость приготовления, ожидая дальнейшего роста направления.
Производство и экспорт круп
По словам Вострикова, производители переводят свои мощности на фасовку для подобной быстрой готовки, но активность такого переоснащения варьируется: одни расширяют ассортимент и производство пакетированных круп, а другие дополняют традиционные линии, так как обычная фасовка в виде пакетов весом 0,8–1 кг остается основой рынка по объему, особенно в экономсегменте.
К примеру, наибольший спрос на классические крупы в упаковке по 0,8 кг, а не в пакетах для варки наблюдается в фирменной сети Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева («Агрокомплекс Выселковский»). В пакетированной фасовке для быстрого приготовления лидируют гречка и пшено – по 23% продаж каждая, на круглозерный рис приходится около 10% от общих продаж круп в пакетах для варки, сообщил представитель пресс-службы компании.
Обычно крупа в порционных пакетиках стоит дороже. По словам Вострикова, такая разница обусловлена в том числе более сложной технологией фасовки и стоимостью самих пакетиков. Например, в «Пятерочке» разница между крупой в варочных пакетах и в традиционной фасовке в пересчете на 1 кг составляет 1,7–2 раза. В этом убедились «Ведомости», сравнив цены на гречку брендов «Мистраль», «Селяночка» и «Увелка».
Ценовой разрыв в несетевой торговле, по словам Вострикова, может составлять 2–2,5 раза. По данным оператора онлайн-касс в этом сегменте – «Эвотора», в апреле 2026 г. средняя цена пакетированной гречки составляла 227 руб. за 1 кг против 99 руб. за 1 кг крупы обычной фасовки. Килограмм риса в пакетиках стоил 369 руб. против 149 руб. в традиционной упаковке. Параллельно там отмечают, что за год средний вес упаковки риса в варочных пакетах уменьшился до 405 г против 408 г в апреле 2025 г.
Варочные пакеты отвечают запросу на быстрое и простое приготовление пищи со стороны как молодежи, так и растущего числа одиноко проживающих россиян, которое за 15 лет увеличилось более чем в 1,5 раза, говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он считает, что культура формирования запасов круп постепенно уходит в прошлое, тем более что россияне увеличивают потребление других продуктов. С ним согласен и Богданов: покупатели стали чаще выбирать продукты под текущую потребность, без избыточных объемов.
«Ведомости» направили запросы компаниям «Ресурс» (торговая марка «Увелка») и «Роса» (бренд «Алтайская сказка»).