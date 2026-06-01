Экс-Unilever выходит на рынок функциональных напитков

Производитель товаров повседневного спроса и продовольственных товаров «Арнест Юнирусь» (экс-Unilever, входит в группу «Арнест») подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Repeat в категориях безалкогольных, изотонических и протеиновых напитков. Представитель компании подтвердил, что под этим брендом она будет выпускать функциональные напитки (помимо утоления жажды они приносят пользу организму. – «Ведомости»). Причем сама марка уже есть в портфеле «Арнеста», но под таким названием компания до последнего момент производила лишь персонализированную косметику для ухода за кожей и волосами, а также БАДы. Презентация новой продукции пройдет на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.