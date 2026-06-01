RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,96+0,09%CNY Бирж.00%IMOEX2 565,61-0,71%RGBITR783,58+0,18%
Экс-Unilever выходит на рынок функциональных напитков

Этот сегмент активно растет на фоне развития в стране тренда на здоровый образ жизни
Валерия Кузьменко
Freepik
Freepik

Производитель товаров повседневного спроса и продовольственных товаров «Арнест Юнирусь» (экс-Unilever, входит в группу «Арнест») подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Repeat в категориях безалкогольных, изотонических и протеиновых напитков. Представитель компании подтвердил, что под этим брендом она будет выпускать функциональные напитки (помимо утоления жажды они приносят пользу организму. – «Ведомости»). Причем сама марка уже есть в портфеле «Арнеста», но под таким названием компания до последнего момент производила лишь персонализированную косметику для ухода за кожей и волосами, а также БАДы. Презентация новой продукции пройдет на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.

Сама линейка будет представлена в четырех позициях: тонизация, поддержание красоты кожи, волос и ногтей, снижение уровня стресса и тревожности, а также укрепление иммунитета и нормализация пищеварения, уточняет представитель «Арнеста». Выпускать напитки компания будет на предприятии «Пивоварен Бочкарев» (также входит в группу) в Нижнем Новгороде, а продавать – в крупнейших федеральных торговых сетях, на маркетплейсах и в сервисах экспресс-доставки. Ее также планируется реализовывать в сегменте HoReCa – ресторанах, кафе, гостиницах и фитнес-центрах.

