Зависимость производителей коньяка от импортного сырья продолжает расти

В 2025 г. в Россию было ввезено 4,5 млн дал коньячного дистиллята, подсчитал Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции (Союзконьяк). По его данным, этот показатель примерно на 45% превышает объем внутреннего производства. Таким образом, зависимость российского рынка от импортной продукции за год увеличилась, говорят эксперты. Для сравнения: по итогам 2024 г. импорт коньячного дистиллята составлял почти 6 млн дал.