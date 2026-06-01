PHOR6 100-2,42%CNY Бирж.10,64+1,46%IMOEX2 570,04+0,17%RTSI1 131,49-0,57%RGBI118,64-0,18%RGBITR781,54-0,08%
Бизнес

Скорректированный убыток «Аэрофлота» в I квартале вырос в 2,6 раза

Пассажиропоток компаний группы увеличился вместе с расходами на его обслуживание
Светлана Афонина
Евгений Разумный / Ведомости

Скорректированный убыток группы «Аэрофлот» (входят также авиакомпании «Россия» и «Победа») по итогам I квартала 2026 г. составил 8,8 млрд руб., говорится в отчете группы по МСФО от 1 июня. Это в 2,6 раза больше, чем в январе – марте 2025 г.

Как следует из отчета, показатель был скорректирован на курсовой эффект, начисление резервов и списание кредиторской задолженности. Чистый убыток группы в отчетном периоде составил 11,9 млрд руб. против прибыли 26,9 млрд руб. годом ранее. Основным фактором образования чистого убытка стала сезонность, отметил первый заместитель гендиректора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин. Его слова приводятся в сообщении к отчету.

Выручка группы в январе – марте выросла на 6% до 201,1 млрд руб. Пассажиропоток увеличился на 2% до 11,9 млн человек. Занятость кресел по итогам квартала составила 91,2% (+3,1 п. п.). Компания отмечает, что показатель превысил 90% впервые для I квартала.

Операционные расходы «Аэрофлота» без учета прочих доходов выросли на 6% до 209,4 млрд руб. Наиболее существенный рост показали затраты на техобслуживание самолетов – они увеличились на 34% до 17,7 млрд руб. Расходы на оплату труда выросли на 13% до 32,2 млрд руб. Крупнейшая статья затрат – авиатопливо – осталась практически на уровне прошлого года – 70,4 млрд руб. (+0,8%). Вместе с тем, по словам Чиханчина, компания фиксирует рост затрат на заправку в зарубежных аэропортах, что отразится в отчетности следующих периодов.

Показатель EBITDA группы снизился на 40% до 29,6 млрд руб., рентабельность по EBITDA сократилась с 25,8% до 14,7%.

Общий долг группы на 31 марта 2026 г. составил 622,5 млрд руб., увеличившись на 2% с начала года. Кредитный портфель (банковские кредиты и облигации) вырос на 11% до 185 млрд руб., чистый долг – на 2% до 543,5 млрд руб.

Главный редактор FrequentFlyers.ru Илья Шатилин связывает рост затрат на техобслуживание с началом ремонта дорогостоящих компонентов – прежде всего двигателей CFM56 для семейств Airbus и Boeing.

Рекордная загрузка кресел (91,2%), по его оценке, близка к пределу, и резерв для роста показателя не превышает пары процентных пунктов. Компания уже максимально эффективно использует флот – налет часов вырос, но резервов для дальнейшего увеличения немного, констатирует эксперт.

По мнению Шатилина, проблему усугубляет макроэкономика, прежде всего падение реальных доходов населения, поэтому «Аэрофлот» запускает финансовые инструменты, стимулирующие спрос на авиабилеты – например, на прошлой неделе заработала программа рассрочки.

«Аэрофлот» обосновывает убыток ростом операционных и финансовых расходов, также немаловажным фактором является сезонность I квартала, считает аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым. II и III кварталы традиционно сильнее первого, так что ожидать сохранения негативной динамики, скорее всего, не стоит, полагает она.

