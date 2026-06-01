Скорректированный убыток «Аэрофлота» в I квартале вырос в 2,6 раза

Операционные расходы «Аэрофлота» без учета прочих доходов выросли на 6% до 209,4 млрд руб. Наиболее существенный рост показали затраты на техобслуживание самолетов – они увеличились на 34% до 17,7 млрд руб. Расходы на оплату труда выросли на 13% до 32,2 млрд руб. Крупнейшая статья затрат – авиатопливо – осталась практически на уровне прошлого года – 70,4 млрд руб. (+0,8%). Вместе с тем, по словам Чиханчина, компания фиксирует рост затрат на заправку в зарубежных аэропортах, что отразится в отчетности следующих периодов.