«Аэрофлот» впервые за почти три месяца отправил рейс из Москвы в Дубай
Впервые за почти три месяца из Москвы в Дубай отправился рейс «Аэрофлота». Информация опубликована на онлайн-табло аэропорта «Шереметьево».
Boeing 737 вылетел из российской столицы в 07:27 мск. Время в пути составит 6 часов 3 минуты.
Согласно сообщению авиаперевозчика, регулярное авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) возобновилось. Первый рейс из Москвы в Дубай вылетел с практически полной коммерческой загрузкой. Авиакомпания сообщала, что в июне рейсы в Дубай будут выполняться ежедневно раз в сутки. С 1 июля планируется нарастить частоту до двух рейсов в сутки. Будут задействованы узкофюзеляжные самолеты Boeing 737-800 в компоновке «Эконом» и «Бизнес».
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к масштабному сбою в авиасообщении. В начале марта «Ведомости» писали, что российским и иностранным перевозчикам пришлось отменять рейсы из-за закрытия воздушного пространства ряда стран региона. 11 марта «Аэрофлот» отправил два завершающих рейса из ОАЭ.