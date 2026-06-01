«Аэрофлот» впервые за почти три месяца отправил рейс из Москвы в Дубай

Согласно сообщению авиаперевозчика, регулярное авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) возобновилось. Первый рейс из Москвы в Дубай вылетел с практически полной коммерческой загрузкой. Авиакомпания сообщала, что в июне рейсы в Дубай будут выполняться ежедневно раз в сутки. С 1 июля планируется нарастить частоту до двух рейсов в сутки. Будут задействованы узкофюзеляжные самолеты Boeing 737-800 в компоновке «Эконом» и «Бизнес».