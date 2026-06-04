Сбербанк добивается банкротства продавца женской одежды N.O.M.I

Сбербанк добивается банкротства продавца женской одежды N.O.M.IНебольшим российским брендам сложно пережить ситуацию со снижением спроса и дорогими кредитами
Сбербанк 2 июня подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом ООО «Н.О.М.И», операционной компании бренда женской одежды N.O.M.I. Сумма требований банка в карточке дела пока не раскрывается. Представитель истца на запрос «Ведомостей» не ответил. Связаться с ООО «Н.О.М.И» не удалось.
Сама компания, по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит Наталье и Алексею Гузиковым, а также Марии Серовой. Марка специализируется на одежде среднего и премиального ценовых сегментов. По данным на 2024 г., у компании было четыре магазина, три из которых в Москве (в торговых центрах «Европолис», «Европейский» и «Авиапарк») и один в Ростове-на-Дону, напоминает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. В прошлом году бренд открыл еще одну точку в торгово-развлекательном комплексе «Метрополис» на Ленинградском шоссе в столице. Правда, по словам Хакбердиевой, сейчас у нее всего одна площадка. Судя по информации на сайте ритейлера, она расположена в «Европейском». Сотрудник магазина сообщил «Ведомостям», что торговая точка работает в штатном режиме. В столице у компании также остается один шоурум на Волоколамском шоссе.