Сбербанк добивается банкротства продавца женской одежды N.O.M.I

Сама компания, по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит Наталье и Алексею Гузиковым, а также Марии Серовой. Марка специализируется на одежде среднего и премиального ценовых сегментов. По данным на 2024 г., у компании было четыре магазина, три из которых в Москве (в торговых центрах «Европолис», «Европейский» и «Авиапарк») и один в Ростове-на-Дону, напоминает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. В прошлом году бренд открыл еще одну точку в торгово-развлекательном комплексе «Метрополис» на Ленинградском шоссе в столице. Правда, по словам Хакбердиевой, сейчас у нее всего одна площадка. Судя по информации на сайте ритейлера, она расположена в «Европейском». Сотрудник магазина сообщил «Ведомостям», что торговая точка работает в штатном режиме. В столице у компании также остается один шоурум на Волоколамском шоссе.