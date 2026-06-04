Продавцы спортивных товаров активно закрывают свои магазины

Lamoda в январе – мае сократила число своих магазинов спортивной одежды и обуви Lamoda Sport в Москве на четверть. Если в начале года в ее столичном портфеле была 21 точка, то к началу июня их осталось 16, следует из информации с сайта ритейлера. Там также говорится, что у компании остаются еще пять объектов в Санкт-Петербурге, три в Краснодаре, два в Екатеринбурге и по одному в Воронеже, Иркутске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Саратове, Тюмени и Ярославле. Изменилось ли количество магазинов в этих городах с января, не известно. Представитель Lamoda сообщил лишь, что открытие и закрытие точек направлено на рост эффективности розничной сети. Другие детали он не уточнил.