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Главная / Бизнес /

Продавцы спортивных товаров активно закрывают свои магазины

Их развитию мешают онлайн-торговля и снижение покупательной способности населения
Валерия Кузьменко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Lamoda в январе – мае сократила число своих магазинов спортивной одежды и обуви Lamoda Sport в Москве на четверть. Если в начале года в ее столичном портфеле была 21 точка, то к началу июня их осталось 16, следует из информации с сайта ритейлера. Там также говорится, что у компании остаются еще пять объектов в Санкт-Петербурге, три в Краснодаре, два в Екатеринбурге и по одному в Воронеже, Иркутске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Саратове, Тюмени и Ярославле. Изменилось ли количество магазинов в этих городах с января, не известно. Представитель Lamoda сообщил лишь, что открытие и закрытие точек направлено на рост эффективности розничной сети. Другие детали он не уточнил.

Ритейлеры, специализирующиеся на продаже спортивной продукции, сейчас активно оптимизируют портфели, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Так, сеть Desport (бывшая Decathlon) за пять месяцев этого года отказалась от 16 площадок в Москве, свидетельствуют данные «Яндекс карт». Сейчас под данным брендом в столице работают лишь шесть объектов. Но и они, видимо, скоро перестанут существовать. По крайне мере некоторые покупатели в отзывах сообщают о подготовке этих точек к закрытию, указывая на сокращение ассортимента и нехватку персонала. Сайт ритейлера по состоянию на 2 июня не функционирует, последняя публикация в социальных сетях компании вышла 24 марта. На запрос «Ведомостей» представитель Desport не ответил.

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