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«Уралкалий» в 2026 году поставит удобрения в Китай на сумму более $500 млн

Условия контракта эксперты считают выгодными для обеих сторон
Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Согласованная «Уралкалием» цена поставок хлористого калия в Китай в 2026 г. составит $348/т. Об этом в интервью «Ведомостям» на ПМЭФ-2026 сообщил председатель совета директоров «Уралхима» Димитрий Татьянин. «Уралхиму» принадлежит 100% акций «Уралкалия». Законтрактованная цена включает стоимость доставки в порт покупателя, уточнил Татьянин. Объем контракта он не назвал. Переговоры по контракту на поставку в Индию продолжаются, добавил глава совета директоров «Уралхима».

«Уралкалий» ежегодно заключает контракты на поставку калия в Китай и Индию. Цена поставок в этих контрактах традиционно является бенчмарком на рынке калийных удобрений, по которому определяется нижняя граница стоимости продукции. В 2025 г. цена на калий для Китая составляла $346/т на базисе CFR («доставка до порта»). Таким образом, в этом году она выросла на $2/т.

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