«Уралкалий» в 2026 году поставит удобрения в Китай на сумму более $500 млн

«Уралкалий» ежегодно заключает контракты на поставку калия в Китай и Индию. Цена поставок в этих контрактах традиционно является бенчмарком на рынке калийных удобрений, по которому определяется нижняя граница стоимости продукции. В 2025 г. цена на калий для Китая составляла $346/т на базисе CFR («доставка до порта»). Таким образом, в этом году она выросла на $2/т.