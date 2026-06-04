Экспорт СУГ из России в январе – апреле вырос на четверть

Экспорт СУГ из России в январе – апреле вырос на четвертьЭтому способствовало увеличение поставок в страны Азии, прежде всего – в Китай
Экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ; пропан, бутан, изобутан и др.) из России в страны Азии, включая Турцию, в январе – апреле 2026 г. увеличился в 1,5 раза к показателю аналогичного периода прошлого года и достиг 1,3 млн т. Об этом свидетельствуют данные исследовательской группы «Петромаркет», с которыми ознакомились «Ведомости».
Рост поставок в первую очередь был вызван увеличением отгрузок в Китай и государства Средней Азии. Экспорт в КНР в январе – апреле увеличился в 1,5 раза в годовом выражении до 513 600 т, в страны Средней Азии (без Афганистана) – на 21% до 364 400 т, в Афганистан – на 16% до 172 300 т.
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