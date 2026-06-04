Экспорт СУГ из России в январе – апреле вырос на четверть

Рост поставок в первую очередь был вызван увеличением отгрузок в Китай и государства Средней Азии. Экспорт в КНР в январе – апреле увеличился в 1,5 раза в годовом выражении до 513 600 т, в страны Средней Азии (без Афганистана) – на 21% до 364 400 т, в Афганистан – на 16% до 172 300 т.