Покупатели стали чаще выбирать дешевые кофемашины для дома

Покупатели стали чаще выбирать дешевые кофемашины для домаРынок кофемашин оказался одним из самых стабильных в бытовой технике
За I квартал 2026 г. в России приобрели около 760 000 кофеварок и кофемашин на сумму свыше 10,3 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 14% в количественном выражении. В деньгах рынок остался на уровне прошлого года. Такими данными с «Ведомостями» поделился руководитель департамента малой бытовой техники компании «М.видео» Николай Семенов.
На фоне роста количества продаж средняя стоимость устройств постепенно снижается, что связано с расширением ассортимента в массовом сегменте, усилением конкуренции между производителями и активным развитием доступных моделей, добавил Семенов.
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