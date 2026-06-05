Покупатели стали чаще выбирать дешевые кофемашины для дома

За I квартал 2026 г. в России приобрели около 760 000 кофеварок и кофемашин на сумму свыше 10,3 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 14% в количественном выражении. В деньгах рынок остался на уровне прошлого года. Такими данными с «Ведомостями» поделился руководитель департамента малой бытовой техники компании «М.видео» Николай Семенов.