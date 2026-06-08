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Главная / Бизнес /

25% аукционов по продаже активов приходится на национализированное имущество

Доля же банкротных торгов продолжает снижаться
Диана Качур
Сергей Пятаков / РИА Новости
Сергей Пятаков / РИА Новости

Общий объем активов, выставленных на продажу на различных российских торговых площадках в рамках приватизации государственного имущества в январе – марте этого года, составил 432 млрд руб. Об этом говорится в исследовании Российского аукционного дома (РАД). Там уточняется, что этот показатель превышает общую стоимость таких лотов за весь 2025 год. Тогда были объявлены аукционы на 365 млрд руб. Число торгов с национализированными компаниями и объектами растет каждый год, говорится в документе. Если в 2024 г. на такие лоты пришлось лишь 7% всех аукционов, а в прошлом году – 10%, то в I квартале 2026 г. доля выросла до 25,4%.

При этом, как уточняют в РАДе, количество самих процедур в этом направлении снижается (в 2023 г. их было 92 898, тогда как в 2025 г. – 59 403). В последние два года в продажу поступает большое количество дорогостоящих активов, объясняется в исследовании. Так, в прошлом году были объявлены торги по реализации имущества складского девелопера Raven Russia (90 млрд руб.) и кондитерских фабрик «Конти-рус» и «Мерлетто» (4,8 млрд руб.), а также газодобывающей компании «Юггазэнерджи» (4 млрд руб.). Среди самых дорогих лотов этого года – аэропорт «Домодедово» (132,2 млрд руб.), железнодорожная группа «Вектор рейл» (20,3 млрд руб.) и  связанные с производителем макарон «Макфа» организации (13,1 млрд руб.).

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