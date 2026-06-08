25% аукционов по продаже активов приходится на национализированное имущество

Общий объем активов, выставленных на продажу на различных российских торговых площадках в рамках приватизации государственного имущества в январе – марте этого года, составил 432 млрд руб. Об этом говорится в исследовании Российского аукционного дома (РАД). Там уточняется, что этот показатель превышает общую стоимость таких лотов за весь 2025 год. Тогда были объявлены аукционы на 365 млрд руб. Число торгов с национализированными компаниями и объектами растет каждый год, говорится в документе. Если в 2024 г. на такие лоты пришлось лишь 7% всех аукционов, а в прошлом году – 10%, то в I квартале 2026 г. доля выросла до 25,4%.