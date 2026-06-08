Россияне стали чаще покупать одежду и обувь за рубежом

Россияне стали чаще покупать одежду и обувь за рубежомТам более низкие цены и широкий ассортимент
В январе – апреле россияне приобрели через сервисы трансграничной торговли одежду и обувь на 24,5 млрд руб., подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли. В итоге, по ее оценке, продажи в этом сегменте увеличились год к году на 21,7%. В организации также отмечают, что на внутреннем рынке темпы реализации оказались ниже – 15,8% (до 672,8 млрд руб.). Правда, по словам председателя совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты Алексея Федорова, динамика была более существенной. Продажи одежды в январе – мае выросли год к году на 17% до 10,8 млрд руб., а обуви – на 12–18% до 5,8 млрд руб., говорит он, уточняя, что за аналогичный период 2025 г. темпы реализации прибавили лишь 8 и 6% соответственно.
Более заметное развитие сегмента трансграничных продаж связано с тем, что у россиян появилась возможность приобрести одежду и обувь брендов, которые отсутствуют или ограниченно представлены в России, объясняет генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Кроме того, по ее словам, дополнительным фактором здесь оставались и более низкие цены на такую продукцию на зарубежных площадках. В настоящее время товары трансграничной торговли не облагаются НДС так же, как и российская розница, что позволяет иностранным продавцам предлагать довольно привлекательные условия.