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Главная / Бизнес /

Строительство нового порта в Архангельске подорожало более чем в 1,5 раза

Перспективы проекта стоимостью свыше 600 млрд рублей выглядят туманными
Светлана Афонина
Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Стоимость строительства глубоководного морского порта в Архангельске составит 622,3 млрд руб., следует из каталога инвестпроектов регионов России, подготовленного фондом «Росконгресс» к ПМЭФ-2026. Документ есть у «Ведомостей».

Предыдущую оценку стоимости проекта на уровне 375,7 млрд руб. приводил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в апреле 2025 г. В нее входила подводящая инфраструктура стоимостью 116,8 млрд руб. Речь идет об автомобильных дорогах, железнодорожных подходах и транспортно-логистическом центре.

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