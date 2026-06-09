Строительство нового порта в Архангельске подорожало более чем в 1,5 раза

Строительство нового порта в Архангельске подорожало более чем в 1,5 разаПерспективы проекта стоимостью свыше 600 млрд рублей выглядят туманными
Стоимость строительства глубоководного морского порта в Архангельске составит 622,3 млрд руб., следует из каталога инвестпроектов регионов России, подготовленного фондом «Росконгресс» к ПМЭФ-2026. Документ есть у «Ведомостей».
Предыдущую оценку стоимости проекта на уровне 375,7 млрд руб. приводил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в апреле 2025 г. В нее входила подводящая инфраструктура стоимостью 116,8 млрд руб. Речь идет об автомобильных дорогах, железнодорожных подходах и транспортно-логистическом центре.
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