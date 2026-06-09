Строительство нового порта в Архангельске подорожало более чем в 1,5 раза

Предыдущую оценку стоимости проекта на уровне 375,7 млрд руб. приводил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в апреле 2025 г. В нее входила подводящая инфраструктура стоимостью 116,8 млрд руб. Речь идет об автомобильных дорогах, железнодорожных подходах и транспортно-логистическом центре.