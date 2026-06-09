Началась приватизация активов производителя водки «Хортиця»Покупатель этого имущества, впрочем, не сможет использовать бренды компании
Росимущество выставило на торги бывшие российские активы алкогольной компании Global Spirits. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте электронной торговой площадки ГИС «Торги». Лот включает в себя доли в восьми юридических лицах, которые ранее занимались розливом водки под брендами «Хортиця», «Морош», «Первак» и «Хлебный дар», а также коньяков «Шустов» и «Коктебель». Среди них – дистрибуторские компании «Стандарт качества», «Традиции успеха» и «Новый уровень», ликеро-водочные заводы «Родник и К» в подмосковных Мытищах и «Русский Север» в Вологде, а также «Крымский винный дом» и Феодосийский завод коньяков и вин. Итоги аукциона планируется подвести уже в середине июня.
Все эти компании были обращены в доход государства в 2024 г. Генеральная прокуратура РФ тогда пришла к выводу, что владелец Global Spirits – украинский бизнесмен Евгений Черняк – занимался финансированием ВСУ и других вооруженных формирований, включая батальон «Азов»