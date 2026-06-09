Началась приватизация активов производителя водки «Хортиця»

Росимущество выставило на торги бывшие российские активы алкогольной компании Global Spirits. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте электронной торговой площадки ГИС «Торги». Лот включает в себя доли в восьми юридических лицах, которые ранее занимались розливом водки под брендами «Хортиця», «Морош», «Первак» и «Хлебный дар», а также коньяков «Шустов» и «Коктебель». Среди них – дистрибуторские компании «Стандарт качества», «Традиции успеха» и «Новый уровень», ликеро-водочные заводы «Родник и К» в подмосковных Мытищах и «Русский Север» в Вологде, а также «Крымский винный дом» и Феодосийский завод коньяков и вин. Итоги аукциона планируется подвести уже в середине июня.