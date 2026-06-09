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Главная / Бизнес /

Началась приватизация активов производителя водки «Хортиця»

Покупатель этого имущества, впрочем, не сможет использовать бренды компании
Валерия Кузьменко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Росимущество выставило на торги бывшие российские активы алкогольной компании Global Spirits. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте электронной торговой площадки ГИС «Торги». Лот включает в себя доли в восьми юридических лицах, которые ранее занимались розливом водки под брендами «Хортиця», «Морош», «Первак» и «Хлебный дар», а также коньяков «Шустов» и «Коктебель». Среди них – дистрибуторские компании «Стандарт качества», «Традиции успеха» и «Новый уровень», ликеро-водочные заводы «Родник и К» в подмосковных Мытищах и «Русский Север» в Вологде, а также «Крымский винный дом» и Феодосийский завод коньяков и вин. Итоги аукциона планируется подвести уже в середине июня.

Все эти компании были обращены в доход государства в 2024 г. Генеральная прокуратура РФ тогда пришла к выводу, что владелец Global Spirits – украинский бизнесмен Евгений Черняк – занимался финансированием ВСУ и других вооруженных формирований, включая батальон «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ). В мае этого года Московский суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы по делу о финансировании терроризма.

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