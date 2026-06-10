Российский рынок аквакультуры не растет второй год подряд

Российский рынок аквакультуры не растет второй год подрядВыполнить задачу по увеличению объемов производства в 1,5 раза к 2030 году будет сложно
По итогам 2025 г. общий объем производства на российском рынке аквакультуры (разведение, выращивание и сбор рыбы, моллюсков, ракообразных и водорослей. – «Ведомости») составил 387 700 т, говорится в отчете Росрыболовства. Это всего лишь на 2% больше, чем было годом ранее. Таким образом, данный сегмент фактически не растет второй год подряд. Более того, в 2024 г. показатель и вовсе сократился на 5% до 380 000 т. До этого рынок активно развивался на протяжении почти 10 лет. По данным ведомства, в 2014 г. общий объем производства здесь составил 180 000 т, а к 2023 г. он достиг рекордных 400 000 т. Ежегодный прирост составляет 8–15%, указывают в Росрыболовстве.
В опрошенных «Ведомостями» отраслевых организациях – Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и Рыбном союзе – уточнили, что с учетом рыбопосадочного материала общий объем производства в 2025 г., скорее, составил 393 300 т. Но и это всего на 3,3% превышает итоги позапрошлого года. При этом доля аквакультуры в общем вылове пока невелика – около 8,4%. В 2025 г., для сравнения, российские рыбаки добыли около 4,64 млн т различных биоресурсов.