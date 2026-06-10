Российский рынок аквакультуры не растет второй год подряд

По итогам 2025 г. общий объем производства на российском рынке аквакультуры (разведение, выращивание и сбор рыбы, моллюсков, ракообразных и водорослей. – «Ведомости») составил 387 700 т, говорится в отчете Росрыболовства. Это всего лишь на 2% больше, чем было годом ранее. Таким образом, данный сегмент фактически не растет второй год подряд. Более того, в 2024 г. показатель и вовсе сократился на 5% до 380 000 т. До этого рынок активно развивался на протяжении почти 10 лет. По данным ведомства, в 2014 г. общий объем производства здесь составил 180 000 т, а к 2023 г. он достиг рекордных 400 000 т. Ежегодный прирост составляет 8–15%, указывают в Росрыболовстве.