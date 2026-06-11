АСОП предложила перенаправить транзит казахстанского угля в Калининград

АСОП предложила перенаправить транзит казахстанского угля в КалининградВ условиях низкой загрузки терминалов основной части страны инициатива выглядит нецелесообразной
Ассоциация морских торговых портов (АСОП) предложила Минэнерго переориентировать экспортные поставки угля из Казахстана, которые осуществляются транзитом через территорию России, в порт Калининград для загрузки его мощностей. Об этом говорится в письме и. о. исполнительного директора ассоциации Дмитрия Морозова. Копия документа есть у «Ведомостей».
Предложение было инициировано компанией «Калининградский морской торговый порт» (КМТП), следует из письма. Оно, как и ряд других инициатив, подготовлено в ответ на обращение департамента угольной промышленности Минэнерго по вопросу создания целостного механизма стимулирования перевозок угля на экспорт через порты северо-запада и юга России. Ассоциация рассчитывает, что ее предложения будут включены в доклад для президента РФ Владимира Путина.