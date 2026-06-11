Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YAKG38-2,06%CNY Бирж.10,585+0,09%IMOEX2 520,88-0,07%RTSI1 106,2-0,16%RGBI118,62+0,2%RGBITR783,58+0,23%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

АСОП предложила перенаправить транзит казахстанского угля в Калининград

В условиях низкой загрузки терминалов основной части страны инициатива выглядит нецелесообразной
Василий Милькин
Светлана Афонина
Виталий Невар / РИА Новости
Виталий Невар / РИА Новости

Ассоциация морских торговых портов (АСОП) предложила Минэнерго переориентировать экспортные поставки угля из Казахстана, которые осуществляются транзитом через территорию России, в порт Калининград для загрузки его мощностей. Об этом говорится в письме и. о. исполнительного директора ассоциации Дмитрия Морозова. Копия документа есть у «Ведомостей».

Предложение было инициировано компанией «Калининградский морской торговый порт» (КМТП), следует из письма. Оно, как и ряд других инициатив, подготовлено в ответ на обращение департамента угольной промышленности Минэнерго по вопросу создания целостного механизма стимулирования перевозок угля на экспорт через порты северо-запада и юга России. Ассоциация рассчитывает, что ее предложения будут включены в доклад для президента РФ Владимира Путина.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте