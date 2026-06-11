В Москве почти не осталось ресторанов Black Star Burger

Сеть Black Star Burger закрыла большую часть своих точек в Москве, сообщили два консультанта, работающих на рынке торговой недвижимости. Деталей они не уточнили. На сайте компании указано, что на сегодняшний день в ее портфеле восемь заведений в столице, – правда, как убедился корреспондент «Ведомостей», только часть из них продолжает функционировать, среди них рестораны на Флотской улице, в торговых центрах «Место встречи Первомайский», «Место встречи Патриот» на ул. Саляма Адиля (на сайте Black Star Burger эта точка отсутствует) и в аэропорту «Шереметьево».