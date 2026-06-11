Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YAKG38-2,06%CNY Бирж.10,585+0,09%IMOEX2 520,88-0,07%RTSI1 106,2-0,16%RGBI118,62+0,2%RGBITR783,58+0,23%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В Москве почти не осталось ресторанов Black Star Burger

После ухода рэпера Тимати из проекта потребители потеряли к нему интерес
Линда Журавлева
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Сеть Black Star Burger закрыла большую часть своих точек в Москве, сообщили два консультанта, работающих на рынке торговой недвижимости. Деталей они не уточнили. На сайте компании указано, что на сегодняшний день в ее портфеле восемь заведений в столице, – правда, как убедился корреспондент «Ведомостей», только часть из них продолжает функционировать, среди них рестораны на Флотской улице, в торговых центрах «Место встречи Первомайский», «Место встречи Патриот» на ул. Саляма Адиля (на сайте Black Star Burger эта точка отсутствует) и в аэропорту «Шереметьево».

А вот объекты в «Европейском», парке «Остров мечты», жилом комплексе «Алхимово», микрорайоне Северное Чертаново и фудмолле «Привоз» в Жулебине закрыты. Об этом, в частности, сообщал отраслевой Telegram-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы». По общему телефону сети никто не ответил. В самой компании дать оперативные комментарии не смогли.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте