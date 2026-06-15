Принадлежавший Абызову пакет в агрохолдинге «Копитания» выставлен на продажу

ГК «Копитания» – агропромышленный холдинг, который специализируется на производстве свинины и птицы, а также мясных полуфабрикатов и субпродуктов. Продукция компании реализуется под брендами «Заволжский», «Иловлинские цыплята» и «Лавла». Группа также развивает растениеводческое направление, обеспечивая собственные животноводческие предприятия комбикормами. «Копитании» принадлежат племзавод «Заволжское» (занимается выпуском свинины и выращиванием племенного молодняка) в Тверской области, свиноводческое предприятие «Казачья холдинговая компания «Краснодарское», а также птицефабрики «Безенчукская» в Самарской области и «Краснодарская». Согласно лотовой документации, общая площадь земельных участков компании составляет 13,12 га.