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Главная / Бизнес /

Принадлежавший Абызову пакет в агрохолдинге «Копитания» выставлен на продажу

Его, скорее всего, выкупит кто-то из действующих совладельцев компании
Валерия Кузьменко
Денис Абрамов / Ведомости
Денис Абрамов / Ведомости

Росимущество выставило на продажу 23,27% долей в ООО «Копитания». Соответствующее уведомление опубликовано на сайте электронной торговой площадки ГИС «Торги». Начальная цена лота составляет 7,9 млрд руб. Аукцион должен состояться в середине июля.

ГК «Копитания» – агропромышленный холдинг, который специализируется на производстве свинины и птицы, а также мясных полуфабрикатов и субпродуктов. Продукция компании реализуется под брендами «Заволжский», «Иловлинские цыплята» и «Лавла». Группа также развивает растениеводческое направление, обеспечивая собственные животноводческие предприятия комбикормами. «Копитании» принадлежат племзавод «Заволжское» (занимается выпуском свинины и выращиванием племенного молодняка) в Тверской области, свиноводческое предприятие «Казачья холдинговая компания «Краснодарское», а также птицефабрики «Безенчукская» в Самарской области и «Краснодарская». Согласно лотовой документации, общая площадь земельных участков компании составляет 13,12 га.

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