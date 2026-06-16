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Главная / Бизнес /

Ильский НПЗ хочет взыскать более 2 млрд рублей с бывшей управляющей компании

Сумма исковых требований превышает стоимость продажи завода
Василий Милькин
Галина Казакулова
Виталий Тимкив / РИА Новости
Виталий Тимкив / РИА Новости

Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) подал иск в Арбитражный суд Московской области к бывшей управляющей организации – Кубанской нефтегазовой компании (КНГК), требуя взыскать с нее убытки в размере 2,4 млрд руб. Это следует из материалов дела в картотеке суда.

В качестве третьей стороны к делу привлечен бывший владелец НПЗ и единственный акционер КНГК Юрий Шамара.

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