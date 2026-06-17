Продавцы попросили маркетплейсы о снижении комиссии за отказ от скидок

В СЭТе считают, что действующее право селлеров на отказ от скидок, которые маркетплейсы предоставляют покупателям за свой счет, остается во многом формальным. По мнению авторов письма, продавец, решивший не участвовать в такой программе, оказывается в менее выгодном положении по сравнению с конкурентами. Поскольку его товар становится дороже. Для решения этой проблемы союз предлагает закрепить правило, по которому отказ от скидки должен сопровождаться пропорциональным снижением комиссии. В организации указывают, что она сегодня составляет в среднем 20–60% от стоимости товара, а совокупная финансовая нагрузка на продавцов достигает 50–70%. Как считают в СЭТе, именно комиссия является одним из источников финансирования дисконтов, поэтому продавцы, не участвующие в таких программах, не должны нести связанные с ними издержки.