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Продавцы попросили маркетплейсы о снижении комиссии за отказ от скидок

Многие из них не хотят участвовать в акциях площадок, поэтому им сложнее конкурировать там
Лиана Липанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Союз электронной торговли (СЭТ) предложил обязать маркетплейсы снижать комиссии продавцам, которые отказываются участвовать в скидочных программах за счет площадок. Соответствующее письмо организация направила главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому. «Ведомости» ознакомились с его содержанием.

В СЭТе считают, что действующее право селлеров на отказ от скидок, которые маркетплейсы предоставляют покупателям за свой счет, остается во многом формальным. По мнению авторов письма, продавец, решивший не участвовать в такой программе, оказывается в менее выгодном положении по сравнению с конкурентами. Поскольку его товар становится дороже. Для решения этой проблемы союз предлагает закрепить правило, по которому отказ от скидки должен сопровождаться пропорциональным снижением комиссии. В организации указывают, что она сегодня составляет в среднем 20–60% от стоимости товара, а совокупная финансовая нагрузка на продавцов достигает 50–70%. Как считают в СЭТе, именно комиссия является одним из источников финансирования дисконтов, поэтому продавцы, не участвующие в таких программах, не должны нести связанные с ними издержки.

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