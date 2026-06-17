В России определили границы ответственности маркетплейсов

Поводом для обращения в КС стал судебный спор между правообладателем Hobby World и Wildberries. «Мир хобби» обнаружил на маркетплейсе предложения о продаже поддельных экземпляров игры, при создании которых использовались принадлежащие компании объекты интеллектуальной собственности – 21 иллюстрация и дизайн коробки. После безрезультатной претензионной работы компания обратилась в арбитражный суд. Но суды трех инстанций отказались взыскивать с владельца площадки компенсацию, посчитав его информационным посредником, который не осуществляет продажу товара напрямую и выполнил предусмотренные законом условия для освобождения от ответственности.