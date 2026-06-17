В России определили границы ответственности маркетплейсов

В России определили границы ответственности маркетплейсовКС разъяснил, когда платформы могут быть освобождены от ответственности за контрафакт
Конституционный суд (КС) России уточнил условия, при которых владельцы маркетплейсов могут быть освобождены от ответственности за нарушения интеллектуальных прав, допущенные продавцами на их площадках. Соответствующее постановление было оглашено 16 июня по жалобе крупнейшего в России участника рынка настольных игр – Hobby World (ООО «Мир хобби»), который добивался взыскания более 9 млн руб. компенсации с одного из крупнейших маркетплейсов за продажу контрафактных копий настольной игры «Мафия. Вся семья в сборе».
Поводом для обращения в КС стал судебный спор между правообладателем Hobby World и Wildberries. «Мир хобби» обнаружил на маркетплейсе предложения о продаже поддельных экземпляров игры, при создании которых использовались принадлежащие компании объекты интеллектуальной собственности – 21 иллюстрация и дизайн коробки. После безрезультатной претензионной работы компания обратилась в арбитражный суд. Но суды трех инстанций отказались взыскивать с владельца площадки компенсацию, посчитав его информационным посредником, который не осуществляет продажу товара напрямую и выполнил предусмотренные законом условия для освобождения от ответственности.
Заявитель настаивал, что сложившаяся судебная практика фактически позволяет маркетплейсам избегать ответственности даже в случаях их активного участия в организации продаж. По мнению компании, оспариваемые положения ст. 1253.1 Гражданского кодекса устанавливают слишком низкий стандарт доказывания того, что владелец площадки принял все необходимые меры для пресечения нарушения.
КС не согласился с доводами заявителя и признал нормы соответствующими Конституции, при этом подробно разъяснил порядок их применения. Во-первых, суд напомнил, что по общему правилу предприниматели несут ответственность за нарушение исключительных прав независимо от наличия вины. Для информационных посредников законодатель предусмотрел исключение: они отвечают на общих основаниях, т. е. только при наличии вины.
В то же время, отметил КС, владельцы маркетплейсов зачастую не ограничиваются предоставлением площадки для размещения объявлений. Они могут заниматься хранением товаров, их рекламой, доставкой, приемом платежей и выдачей заказов. Но сама по себе такая сопутствующая деятельность не лишает их статуса информационного посредника. Автоматический отказ в признании маркетплейсов информационными посредниками нарушил бы баланс частных и публичных интересов, указал суд.
Вместе с тем наличие такого статуса не означает автоматического освобождения от ответственности. Для этого должны одновременно соблюдаться несколько условий. Одно из ключевых – владелец платформы не должен знать и не должен был знать о неправомерном использовании объектов интеллектуальной собственности. А обязанность проводить предварительную проверку каждого товара на предмет возможного нарушения интеллектуальных прав на маркетплейсы не возлагается.
Но есть ситуации, когда площадка все же может считаться осведомленной о рисках нарушения. Например, если один и тот же продавец неоднократно допускает нарушения интеллектуальных прав в отношении одинаковых объектов. В таких случаях от владельца маркетплейса требуется повышенная осмотрительность при работе с контрагентом, который уже ранее продемонстрировал недобросовестное поведение.
Второе важное условие освобождения от ответственности связано с действиями платформы после получения жалобы правообладателя. По мнению суда, как правило, маркетплейс должен приостановить размещение информации о спорном товаре на период, необходимый для обращения правообладателя в суд либо принятия обеспечительных мер – для этого правообладатель обязан предоставить сведения, подтверждающие принадлежность ему соответствующих прав и свидетельствующие о неправомерности либо сомнительной правомерности использования интеллектуальной собственности конкретным продавцом.
Суд также подчеркнул, что правообладатели сохраняют возможность напрямую предъявлять требования продавцам, используя информацию о них, размещенную на платформе. При необходимости суд может запросить дополнительные сведения у владельца маркетплейса и обязать его принять обеспечительные меры, включая запрет на дальнейшее размещение информации о спорном товаре. Уклонение платформы от исполнения таких судебных требований лишает ее права ссылаться на освобождение от ответственности.
Одновременно КС предусмотрел механизмы защиты от злоупотреблений со стороны правообладателей. Если заявитель не обращается в суд в разумный срок либо его требования признаются необоснованными, маркетплейс и продавец вправе потребовать возмещения убытков, возникших из-за блокировки товара или прекращения его продаж.
Дело ООО «Мир хобби» подлежит пересмотру с учетом сформулированных правовых позиций.
КС дал крайне важные разъяснения, которые позволяют обеспечить более справедливый баланс интересов правообладателей, покупателей, продавцов и владельцев маркетплейсов, отмечает президент издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов. Теперь очевидно, что для освобождения от ответственности площадке недостаточно переслать претензию продавцу или ждать судебного решения, говорит Акулов: «Игнорирование очевидных признаков нарушения или только формальные действия лишают ее правового иммунитета «информационного посредника».
Проблема вызревала с 2020 г. и к 2026 г. приобрела такую остроту, которая требовала серьезного и глубокого переосмысления правил привлечения маркетплейсов к гражданско-правовой ответственности за нарушение интеллектуальных прав, говорит управляющий партнер, юркомпании Semenov & Pevzner Роман Лукьянов. В постановлении достаточно большое количество новых формулировок, ранее не встречавшихся в спорах между правообладателями и маркетплейсами, обратил внимание он. «В течение следующих 12 месяцев мы будем наблюдать заметную корректировку судебной практики», – предполагает Лукьянов.
Решение сохраняет интересы обеих сторон и является прагматичным, считает управляющий партнер «Пугачева и партнеры» Татьяна Пугачева. КС не может возложить на маркетплейсы непосильную ответственность за проверку каждого товара, объясняет эксперт. Риск неплатежеспособности нарушителя не должен автоматически переходить на площадку, уточняет Пугачева. Маркетплейсы закладывают в стоимость услуг невозможность тотальной проверки, а тотальный автоматический контроль юридической чистоты технически невозможен, подтверждает она. «Ключевая мысль: КС РФ не «защитил маркетплейсы», а уточнил стандарт их добросовестности», – резюмировала Пугачева.
По мнению патентного поверенного РФ, старшего юриста АБ «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Юлии Коломыцевой, если дело ООО «Мир хобби» будет пересмотрено и суд привлечет к ответственности владельца маркетплейса за невыполнение условий, освобождающих от ответственности, то данное дело может значительно повлиять как на поведение маркетплейсов при получении претензии от правообладателя, так и на дальнейшую судебную практику, которая будет требовать от судов проверки действительного соблюдения маркетплейсами условий, направленных на прекращение нарушения.