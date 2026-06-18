Граждане России стали чаще покупать за границей инвентарь для игры в падел

Граждане России стали чаще покупать за границей инвентарь для игры в паделСейчас это самая быстрорастущая категория в спортивном сегменте
Общие затраты граждан России на покупку спортивных товаров на площадках трансграничной торговли в январе – мае 2026 г. составили 37 млрд руб., подсчитал председатель совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров. По его оценке, продажи в этом сегменте увеличились год к году на 27%. Для сравнения: в аналогичный период 2025 г. динамика составила 22%. Правда, по словам представителя Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в январе – апреле она была менее выраженной – 20,2% (до 7,1 млрд руб.).
Более высокие темпы роста реализации спортивных товаров фиксируют и маркетплейсы, работающие в сегменте трансграничной торговли. На CDEK.Shopping продажи такой продукции в январе – мае увеличились в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Wildberries показатель прибавил 90% в денежном и 86% в натуральном выражении. На «AliExpress СНГ» – 37% в рублях по итогам I квартала по сравнению с январем – мартом 2025 г. Абсолютные цифры компании не приводят.