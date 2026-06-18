Члены семьи модельера Зайцева делят принадлежавшие ему торговые марки

Члены семьи модельера Зайцева делят принадлежавшие ему торговые маркиПо закону брендом может владеть лишь одно лицо, поэтому им придется договариваться
Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить требования гендиректора Дома моды Slava Zaitsev Екатерины Ромашкиной о передаче ей исключительных прав на товарные знаки «Слава Зайцев» и Slava Zaitsev. Соответствующее решение было вынесено 3 июня, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса Rusprofile со ссылкой на сам документ.
Ромашкина – вдова сына модельера Вячеслава Зайцева Егора. Первый скончался в 2023 г., второй – год спустя. Совладельцами товарных знаков наряду с Ромашкиной являются мать Егора Марина Зайцева, его старшая дочь Мария от первого брака и младшая дочь Анастасия, рожденная в браке с Ромашкиной. Всем им принадлежит по 25% долей каждого из брендов, по данным ЕГРЮЛа.
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