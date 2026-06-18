Члены семьи модельера Зайцева делят принадлежавшие ему торговые марки

Ромашкина – вдова сына модельера Вячеслава Зайцева Егора. Первый скончался в 2023 г., второй – год спустя. Совладельцами товарных знаков наряду с Ромашкиной являются мать Егора Марина Зайцева, его старшая дочь Мария от первого брака и младшая дочь Анастасия, рожденная в браке с Ромашкиной. Всем им принадлежит по 25% долей каждого из брендов, по данным ЕГРЮЛа.