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Главная / Бизнес /

Члены семьи модельера Зайцева делят принадлежавшие ему торговые марки

По закону брендом может владеть лишь одно лицо, поэтому им придется договариваться
Валерия Кузьменко
Артем Геодакян / ТАСС
Артем Геодакян / ТАСС

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить требования гендиректора Дома моды Slava Zaitsev Екатерины Ромашкиной о передаче ей исключительных прав на товарные знаки «Слава Зайцев» и Slava Zaitsev. Соответствующее решение было вынесено 3 июня, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса Rusprofile со ссылкой на сам документ.

Ромашкина – вдова сына модельера Вячеслава Зайцева Егора. Первый скончался в 2023 г., второй – год спустя. Совладельцами товарных знаков наряду с Ромашкиной являются мать Егора Марина Зайцева, его старшая дочь Мария от первого брака и младшая дочь Анастасия, рожденная в браке с Ромашкиной. Всем им принадлежит по 25% долей каждого из брендов, по данным ЕГРЮЛа.

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