ФАС предложила индексировать тарифы сборов для 42 аэропортов

Представитель ФАС подтвердил «Ведомостям» подготовку проектов таких приказов и отметил, что служба рассчитала новые тарифы для аэропортов по методу экономически обоснованных затрат. То есть их размер должен покрывать расходы операторов аэропортов с учетом объема услуг, которые они оказывают.