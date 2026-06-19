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Главная / Бизнес /

ФАС предложила индексировать тарифы сборов для 42 аэропортов

Это позволит инвесторам окупить вложения в новые терминалы
Светлана Афонина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила обновления по регулируемым государством тарифам для 12 аэропортов и государственного оператора «Аэропорты Севера», управляющего 31 аэропортом в Якутии и на северо-востоке России. Соответствующие проекты приказов опубликованы на портале нормативных правовых актов.

Представитель ФАС подтвердил «Ведомостям» подготовку проектов таких приказов и отметил, что служба рассчитала новые тарифы для аэропортов по методу экономически обоснованных затрат. То есть их размер должен покрывать расходы операторов аэропортов с учетом объема услуг, которые они оказывают.

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