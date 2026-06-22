Зачем структура Байсарова купила ЮГК и связанные с ней активы

«БТС-Мост» делает ставку на инвестиции в проекты горнодобывающей отрасли, которые дадут компании доступ к наиболее ценным сырьевым активам, передал «Ведомостям» через представителя председатель набсовета «БТС-Моста» Руслан Байсаров. В фокусе компании, по его словам, не только золото, но и серебро, медь, литий, платиноиды, а также редкоземельные металлы.