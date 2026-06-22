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Зачем структура Байсарова купила ЮГК и связанные с ней активы

Продажа золотодобытчика состоялась лишь с четвертой попытки, цена сделки составила 93,2 млрд рублей
Василий Милькин
Александр Кондратюк / РИА Новости
Александр Кондратюк / РИА Новости

Компания «Бамтоннельстрой-Мост холдинг» («БТС-Мост») Руслана Байсарова стала победителем аукциона по продаже принадлежащих государству 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) и аффилированных с ней предприятий. Это следует из протокола по итогам аукциона. Стоимость покупки активов по итогам торгов составила 93,2 млрд руб.

«БТС-Мост» делает ставку на инвестиции в проекты горнодобывающей отрасли, которые дадут компании доступ к наиболее ценным сырьевым активам, передал «Ведомостям» через представителя председатель набсовета «БТС-Моста» Руслан Байсаров. В фокусе компании, по его словам, не только золото, но и серебро, медь, литий, платиноиды, а также редкоземельные металлы.

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