S7 вложит почти 6 млрд рублей в развитие выпуска авиакомпонентов

Суммарные вложения группы S7, в которую входит одноименная авиакомпания (бывшая «Сибирь»), в развитие Бердского электромеханического завода (БЭМЗ) составят 5,8 млрд руб., следует из годового отчета предприятия. В частности, в 2023–2025 гг. группа реализовала три этапа инвестпрограммы на БЭМЗе, в рамках которых было вложено 3,6 млрд руб. в организацию выпуска авиационного крепежа и развитие компетенций по ремонту авиатехники. На 2026 г. утвержден новый этап в 2,23 млрд руб. – завод среди прочего освоит ремонт стоек шасси иностранных самолетов.