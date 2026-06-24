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Главная / Бизнес /

S7 вложит почти 6 млрд рублей в развитие выпуска авиакомпонентов

Это рациональный сценарий с учетом большого однотипного парка, которым владеет авиакомпания
Светлана Афонина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Суммарные вложения группы S7, в которую входит одноименная авиакомпания (бывшая «Сибирь»), в развитие Бердского электромеханического завода (БЭМЗ) составят 5,8 млрд руб., следует из годового отчета предприятия. В частности, в 2023–2025 гг. группа реализовала три этапа инвестпрограммы на БЭМЗе, в рамках которых было вложено 3,6 млрд руб. в организацию выпуска авиационного крепежа и развитие компетенций по ремонту авиатехники. На 2026 г. утвержден новый этап в 2,23 млрд руб. – завод среди прочего освоит ремонт стоек шасси иностранных самолетов.

Согласно отчету предприятия по РСБУ, его выручка в прошлом году выросла на 60% по сравнению с 2024 г. до 2,1 млрд руб., а чистый убыток сократился вдвое до 93 млн руб. В числе причин убытка – займы, привлеченные на инвестиционную программу. Приоритетное направление деятельности завода – «техобслуживание авиационных компонентов и производство структурных элементов для гражданских воздушных судов», следует из документа. Основная задача – поддержание летной годности флота авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines).

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