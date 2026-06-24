Доля электронной коммерции в сборных грузоперевозках выросла до 28% за три года

Доля электронной коммерции в сборных грузоперевозках выросла до 28% за три годаМаркетплейсы меняют структуру грузопотоков и заставляют перевозчиков ускорять доставку
Доля электронной коммерции в сегменте сборных грузоперевозок (LTL, доставка небольших партий грузов от разных клиентов одной машиной) за последние три года выросла на 10 процентных пунктов и достигла 20–30%. Это меняет структуру спроса на логистические услуги и заставляет перевозчиков перестраивать свою работу, говорится в совместном обзоре транспортных компаний ПЭК и «Байт транзит».
Рост онлайн-торговли стал одним из ключевых факторов трансформации рынка. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем российского рынка e-commerce в 2025 г. увеличился на 28% до 11,5 трлн руб. На этом фоне перевозчики все чаще работают не с крупными партиями товаров, а с небольшими отправками, которые требуют более частых рейсов и гибких логистических решений.