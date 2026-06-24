Доля электронной коммерции в сборных грузоперевозках выросла до 28% за три года

Рост онлайн-торговли стал одним из ключевых факторов трансформации рынка. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем российского рынка e-commerce в 2025 г. увеличился на 28% до 11,5 трлн руб. На этом фоне перевозчики все чаще работают не с крупными партиями товаров, а с небольшими отправками, которые требуют более частых рейсов и гибких логистических решений.