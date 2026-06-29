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Главная / Бизнес /

«Внуково» импортозаместило программный комплекс управления багажом

Подобный переход мог обойтись аэропорту в 100–250 млн рублей
Ника Сизова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Международный аэропорт «Внуково» импортозаместил систему обработки багажа. Теперь в программном комплексе системы используются решения компании «Рексофт», полностью заменившие нидерландское программное обеспечение (ПО) Vanderlande и немецкое Beumer. Об этом «Ведомостям» рассказал советник генерального директора компании «Рексофт» Александр Семенов и подтвердил первый заместитель генерального директора АО «Международный аэропорт Внуково» Станислав Рязанов.

Полный переход на отечественное ПО происходил на протяжении двух лет, уточнили представители компаний. Стоимость проекта стороны раскрывать не стали. Если говорить только о замещении ПО, то с учетом готовых схожих проектов «Рексофта» в других аэропортах «Внуково» подобное импортозамещение могло обойтись в 100–250 млн руб., полагает гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. При модернизации всей системы обработки багажа вместе с оборудованием стоимость проекта может быть значительно выше, полагает он.

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