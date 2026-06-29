«Внуково» импортозаместило программный комплекс управления багажом

Полный переход на отечественное ПО происходил на протяжении двух лет, уточнили представители компаний. Стоимость проекта стороны раскрывать не стали. Если говорить только о замещении ПО, то с учетом готовых схожих проектов «Рексофта» в других аэропортах «Внуково» подобное импортозамещение могло обойтись в 100–250 млн руб., полагает гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. При модернизации всей системы обработки багажа вместе с оборудованием стоимость проекта может быть значительно выше, полагает он.