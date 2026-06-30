Россия снизила производство селитры

Выпуск аммиачной селитры в России в январе – мае 2026 г. снизился на 9% к показателю аналогичного периода прошлого года до 4,7 млн т. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Ведомости». В мае производство этого вида удобрений снизилось на 14% в годовом выражении и составило 786 100 т. Это минимальный месячный показатель в этом году. К уровню апреля этого года выпуск селитры сократился на 11%.