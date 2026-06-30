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Главная / Бизнес /

Россия снизила производство селитры

На динамике выпуска отразились внеплановые ремонты на предприятиях и экспортные ограничения
Василий Милькин
Данил Айкин / ТАСС
Данил Айкин / ТАСС

Выпуск аммиачной селитры в России в январе – мае 2026 г. снизился на 9% к показателю аналогичного периода прошлого года до 4,7 млн т. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Ведомости». В мае производство этого вида удобрений снизилось на 14% в годовом выражении и составило 786 100 т. Это минимальный месячный показатель в этом году. К уровню апреля этого года выпуск селитры сократился на 11%.

Аммиачная селитра (нитрат аммония) – азотное удобрение, широко применяемое в сельском хозяйстве. Также селитра используется в химической промышленности, в том числе для изготовления взрывчатых веществ.

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