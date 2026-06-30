Общий долг компаний рыбной отрасли достиг рекордных 1,1 трлн рублей

Общий долг компаний рыбной отрасли достиг рекордных 1,1 трлн рублейПока это не критично, но развитию рынка все равно мешает
Совокупная задолженность рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий по итогам I квартала 2026 г. составила 1,1 трлн руб. Об этом сообщает Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Росстата. По словам президента этой организации Германа Зверева, такой высокий показатель фиксируется впервые. Он на 7% превышает результаты января – марта 2025 г. и на 9% – IV квартала прошлого года. Зверев ожидает, что в апреле – июне совокупная задолженность будет еще выше, обновив исторический рекорд.
Рост кредитной нагрузки во многом связан с запуском крупных инвестиционных проектов, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. По словам управляющего директора департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Кирилла Костыны, в 2019–2023 гг. компании привлекали средства для участия в крабовых и рыбных аукционах, затем им понадобились деньги для исполнения взятых на себя инвестиционных обязательств. Например, на строительство производственных объектов, рыбоперерабатывающих заводов и рыбопромыслового флота.