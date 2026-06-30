Общий долг компаний рыбной отрасли достиг рекордных 1,1 трлн рублей

Совокупная задолженность рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий по итогам I квартала 2026 г. составила 1,1 трлн руб. Об этом сообщает Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Росстата. По словам президента этой организации Германа Зверева, такой высокий показатель фиксируется впервые. Он на 7% превышает результаты января – марта 2025 г. и на 9% – IV квартала прошлого года. Зверев ожидает, что в апреле – июне совокупная задолженность будет еще выше, обновив исторический рекорд.