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Общий долг компаний рыбной отрасли достиг рекордных 1,1 трлн рублей

Пока это не критично, но развитию рынка все равно мешает
Линда Журавлева
Донат Сорокин / ТАСС
Донат Сорокин / ТАСС

Совокупная задолженность рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий по итогам I квартала 2026 г. составила 1,1 трлн руб. Об этом сообщает Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Росстата. По словам президента этой организации Германа Зверева, такой высокий показатель фиксируется впервые. Он на 7% превышает результаты января – марта 2025 г. и на 9% – IV квартала прошлого года. Зверев ожидает, что в апреле – июне совокупная задолженность будет еще выше, обновив исторический рекорд.

Рост кредитной нагрузки во многом связан с запуском крупных инвестиционных проектов, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. По словам управляющего директора департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Кирилла Костыны, в 2019–2023 гг. компании привлекали средства для участия в крабовых и рыбных аукционах, затем им понадобились деньги для исполнения взятых на себя инвестиционных обязательств. Например, на строительство производственных объектов, рыбоперерабатывающих заводов и рыбопромыслового флота.

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