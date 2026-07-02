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«Киевская площадь», похоже, отказалась от развития сети «Фуд сити экспресс»

Ее единственные две точки в итоге закрылись
Линда Журавлева
Антон Новодережкин / ТАСС
Антон Новодережкин / ТАСС

Сеть магазинов у дома «Фуд cити экспресс» закрыла два единственных магазина в Москве. По крайней мере, по данным «Яндекс карт», точки, находившиеся на ул. Петра Алексеева в Можайском районе и на Ленинском проспекте, теперь числятся как неработающие. В пресс-службе «Фуд cити» «Ведомостям» сообщили лишь, что этот проект «не развился», отказавшись от дальнейших комментариев.

«Фуд cити» считается одним из крупнейших агрокластеров в Московском регионе. Он открылся в 2014 г. на 22-м км Калужского шоссе в новой Москве. На его сайте сказано, что это проект объединяет производителей, поставщиков и покупателей сельхозпродукции на одной территории. Ежегодно через него проходит 2,6 млн т товаров, а объем единовременного хранения достигает 300 000 т. Развитием «Фуд сити» занимается группа «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, которая по итогам 2026 г. возглавила рейтинг крупнейших рантье России Forbes с доходом от аренды в $2,4 млрд.

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