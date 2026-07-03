Росимущество нашло покупателя на изъятый агрокомбинат «Тепличный»Правда, реализовать его удалось лишь с 50%-ным дисконтом
АО «Аргана» стало победителем торгов по продаже 99,98% акций АО «Агрокомбинат «Тепличный». Это следует из протокола торгов, опубликованного на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Там сказано, что данная компания согласилась приобрести лот по минимальной цене, которая составляла 1,4 млрд руб. Стартовая же стоимость находилась на уровне 2,8 млрд руб. Свою заявку на участие в аукционе также подавала фирма «Агро-лидер» (принадлежит бывшему совладельцу угледобывающей компании «Разрез Малиновский», которая сейчас входит в группу «Сибантрацит»), но она в итоге не внесла задаток, поэтому была не допущена до торгов.
Сам комплекс создан еще в 1978 г. для выращивания овощей, цветов и семян. В начале 1990-х гг., как сообщала газета «Коммерсантъ», было принято решение о его приватизации. В 1994 г. комитет по управлению госимуществом Краснодарского края без согласия правительства России, Госкомимущества и Минсельхоза России утвердил план реорганизации предприятия в акционерное общество с передачей части бумаг работникам комбината.