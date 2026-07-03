Росимущество нашло покупателя на изъятый агрокомбинат «Тепличный»

АО «Аргана» стало победителем торгов по продаже 99,98% акций АО «Агрокомбинат «Тепличный». Это следует из протокола торгов, опубликованного на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Там сказано, что данная компания согласилась приобрести лот по минимальной цене, которая составляла 1,4 млрд руб. Стартовая же стоимость находилась на уровне 2,8 млрд руб. Свою заявку на участие в аукционе также подавала фирма «Агро-лидер» (принадлежит бывшему совладельцу угледобывающей компании «Разрез Малиновский», которая сейчас входит в группу «Сибантрацит»), но она в итоге не внесла задаток, поэтому была не допущена до торгов.