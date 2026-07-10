ОСК сдвинула сроки сдачи трех круизных судов для «Водохода»

Первоначально головной теплоход «Николай Жарков» предполагалось ввести в эксплуатацию летом 2025 г., затем – в IV квартале того же года. Для сокращения сроков строительства на фоне санкционных проблем «Водоход» в апреле 2025 г. взял на себя выполнение части производственных задач, в том числе работы по отделке внутренних интерьеров лайнера.