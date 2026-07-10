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ОСК сдвинула сроки сдачи трех круизных судов для «Водохода»

Нехватка флота существенно сдерживает развитие рынка речных пассажирских перевозок
Светлана Афонина
Михаил Солунин / ТАСС
Михаил Солунин / ТАСС

Нижегородская верфь «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) скорректировала график передачи трех круизных лайнеров проекта 00840 «Карелия». Суда будут переданы заказчику – Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для компании «Водоход» – в 2026, 2027 и 2028 гг., следует из отчета предприятия за 2025 г. по РСБУ.

Первоначально головной теплоход «Николай Жарков» предполагалось ввести в эксплуатацию летом 2025 г., затем – в IV квартале того же года. Для сокращения сроков строительства на фоне санкционных проблем «Водоход» в апреле 2025 г. взял на себя выполнение части производственных задач, в том числе работы по отделке внутренних интерьеров лайнера.

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