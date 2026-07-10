Выпуск грузовых вагонов в первом полугодии снизился на 35%У участников рынка нет ни необходимости, ни возможности покупать подвижной состав
По итогам первого полугодия 2026 г. в России было произведено 19 728 грузовых вагонов, что на 35% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные приводит ассоциация «Объединение производителей железнодорожной техники» (ОПЖТ).
За отчетный период 42% выпуска, или 8286 единиц, пришлось на цистерны. Это на 3% больше, чем годом ранее. На 2-м месте – традиционно популярная категория полувагонов. Их выпуск снизился в полтора раза до 7458 шт., следует из данных ОПЖТ.
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