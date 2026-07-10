Еще один одежный ритейлер может закрыть свой бизнес

Еще один одежный ритейлер может закрыть свой бизнесPresent & Simple объявил о закрытии всех своих магазинов
Российский бренд одежды Present & Simple объявил о закрытии всех магазинов и перезапуске бизнеса. Об этом компания сообщила в своих социальных сетях, отметив, что она «больше не может развиваться в прежнем формате». На ее сайте сейчас указаны восемь офлайн-магазинов: шесть в Москве и два в Санкт-Петербурге. Представитель фирмы пояснил, что закрываться они будут «постепенно по индивидуальным договоренностям». Команда при этом будет работать в небольшом составе.
Present & Simple считался сильным российским игроком с высоким потенциалом для развития офлайн-сети, напоминает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. По ее словам, бренд относился к среднему ценовому сегменту, в котором после ухода иностранных компаний из России появились свободные ниши. В этом же направлении развивались 12 Storeez и ряд других российских марок.