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Главная / Бизнес /

Еще один одежный ритейлер может закрыть свой бизнес

Present & Simple объявил о закрытии всех своих магазинов
Линда Журавлева
Валерия Кузьменко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российский бренд одежды Present & Simple объявил о закрытии всех магазинов и перезапуске бизнеса. Об этом компания сообщила в своих социальных сетях, отметив, что она «больше не может развиваться в прежнем формате». На ее сайте сейчас указаны восемь офлайн-магазинов: шесть в Москве и два в Санкт-Петербурге. Представитель фирмы пояснил, что закрываться они будут «постепенно по индивидуальным договоренностям». Команда при этом будет работать в небольшом составе.

Present & Simple считался сильным российским игроком с высоким потенциалом для развития офлайн-сети, напоминает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. По ее словам, бренд относился к среднему ценовому сегменту, в котором после ухода иностранных компаний из России появились свободные ниши. В этом же направлении развивались 12 Storeez и ряд других российских марок.

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