Еще один одежный ритейлер может закрыть свой бизнес

Российский бренд одежды Present & Simple объявил о закрытии всех магазинов и перезапуске бизнеса. Об этом компания сообщила в своих социальных сетях, отметив, что она «больше не может развиваться в прежнем формате». На ее сайте сейчас указаны восемь офлайн-магазинов: шесть в Москве и два в Санкт-Петербурге. Представитель фирмы пояснил, что закрываться они будут «постепенно по индивидуальным договоренностям». Команда при этом будет работать в небольшом составе.