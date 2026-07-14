Освоение Сырадасайского месторождения угля подорожало и переносится

Ранее плановый объем инвестиций составлял 33,8 млрд руб. – такая цифра приводилась в Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа, утвержденной в октябре 2023 г. Сама компания в 2020 г. оценивала стоимость проекта в 45 млрд руб. Таким образом, плановый объем вложений вырос на 29–72%.