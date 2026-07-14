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Главная / Бизнес /

Освоение Сырадасайского месторождения угля подорожало и переносится

«Северной звезде» некуда и не на чем вывозить сырье с Таймыра
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Объем инвестиций в проект компании «Северная звезда» по освоению Сырадасайского угольного месторождения на Таймыре и строительству морского порта «Енисей» составит 58,1 млрд руб. Это следует из распоряжения правительства, с текстом которого ознакомились «Ведомости».

Ранее плановый объем инвестиций составлял 33,8 млрд руб. – такая цифра приводилась в Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа, утвержденной в октябре 2023 г. Сама компания в 2020 г. оценивала стоимость проекта в 45 млрд руб. Таким образом, плановый объем вложений вырос на 29–72%.

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