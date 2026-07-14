На офлайн-рекламу недвижимости стали тратить меньше впервые с 2023 года

На офлайн-рекламу недвижимости стали тратить меньше впервые с 2023 годаЭто связано с охлаждением спроса на новое жилье и частичным перетоком бюджетов в интернет, отмечают эксперты
В январе – мае 2026 г. рекламные бюджеты девелоперов и агрегаторов недвижимости в офлайн-медиа (сегмент включает в себя ТВ, рекламу вне дома, радио и прессу) снизились в годовом выражении впервые с 2023 г., следует из расчетов рекламной группы Starlink на основе данных Mediascope. Их совокупный объем достиг 8,4 млрд руб. (здесь и далее – без учета НДС), что на 12,5% меньше, чем в январе – мае 2025 г. (9,6 млрд руб.). В предыдущие три года (2023–2025 гг.) эта категория, по данным Starlink, показывала в указанный период рост по рекламным бюджетам на 16–40%.
Сильнее всего в январе – мае 2026 г. у девелоперов и агрегаторов недвижимости сократился объем рекламы в прессе – на 16,3% до 109 млн руб., а также на радио – на 13,7% до 722 млн руб., следует из расчетов Starlink. На телевидении бюджеты рекламодателей из этой категории сократились на 13,1% до 1,1 млрд руб., в сегменте OOH (out-of-home – англ. «вне дома», включает в себя наружную рекламу, а также рекламу на внешних и внутренних поверхностях транспорта и экранах внутри помещений) – на 12,2% до 6,5 млрд руб. Размещения в интернете не оценивались «из-за низкой точности доступных аналитических инструментов», отметил представитель Starlink.