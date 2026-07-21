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Главная / Бизнес /

Производители БАДов просят ужесточить контроль за товарами на маркетплейсах

Это создаст дополнительную нагрузку на отрасль
Лиана Липанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Союз производителей биологически активных добавок к пище (СП БАД) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой провести доработку утвержденного механизма проверки товаров на маркетплейсах. В письме организации, с которым ознакомились «Ведомости», говорится, что действующие правила не позволяют в полной мере пресечь продажу контрафактной и вводящей покупателей в заблуждение продукции. Данный документ действительно поступил в правительство, сообщил представитель пресс-службы Белого дома. Другие детали он не уточнил.

Маркетплейсы и различные цифровые платформы, согласно постановлению кабмина № 821 от 2 июля 2026 г., обязаны проверять информацию о товарах, работах и услугах, размещаемую на их витринах продавцами. Но, как считают в СП БАД, это решает лишь часть проблемы. Во-первых, формальная проверка реквизитов не гарантирует достоверности самого предложения, пишет союз Мишустину. Там считают, что описание свойств, изображение упаковки и категория товара остаются вне автоматической проверки маркетплейсов. А это позволяет недобросовестным продавцам использовать фотографии и описания, создающие ложное представление о происхождении и свойствах продукции.

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