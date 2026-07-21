Производители БАДов просят ужесточить контроль за товарами на маркетплейсах

Производители БАДов просят ужесточить контроль за товарами на маркетплейсахЭто создаст дополнительную нагрузку на отрасль
Союз производителей биологически активных добавок к пище (СП БАД) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой провести доработку утвержденного механизма проверки товаров на маркетплейсах. В письме организации, с которым ознакомились «Ведомости», говорится, что действующие правила не позволяют в полной мере пресечь продажу контрафактной и вводящей покупателей в заблуждение продукции. Данный документ действительно поступил в правительство, сообщил представитель пресс-службы Белого дома. Другие детали он не уточнил.
Маркетплейсы и различные цифровые платформы, согласно постановлению кабмина № 821 от 2 июля 2026 г., обязаны проверять информацию о товарах, работах и услугах, размещаемую на их витринах продавцами. Но, как считают в СП БАД, это решает лишь часть проблемы. Во-первых, формальная проверка реквизитов не гарантирует достоверности самого предложения, пишет союз Мишустину. Там считают, что описание свойств, изображение упаковки и категория товара остаются вне автоматической проверки маркетплейсов. А это позволяет недобросовестным продавцам использовать фотографии и описания, создающие ложное представление о происхождении и свойствах продукции.