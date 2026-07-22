Треска в России подорожала сильнее других видов рыбы

Треска в России подорожала сильнее других видов рыбыСокращение вылова привело к росту как оптовых, так и розничных цен
Средняя розничная стоимость трески по итогам 2025 г. составила 1116 руб. за 1 кг, подсчитала аналитическая компания NTech. По сравнению с 2023 г. она, по ее данным, подорожала на 69%. В I квартале 2026 г. продукт прибавил в цене год к году еще 44% до 1398 руб. Таким образом, судя по расчетам NTech, треска показала самые высокие темпы роста стоимости среди других популярных видов рыбы. Для сравнения: минтай за аналогичные периоды подорожал на 45 и 12% (до 326 и 357 руб. за 1 кг соответственно), путассу – на 18 и 11% (до 131 и 139 руб.), скумбрия – на 49 и 21% (до 341 и 403 руб.), а камбала – на 49 и 16% (до 371 и 408 руб.).
Треска дорожает быстрее другой рыбы из-за рекордного за последние 35 лет сокращения квот на вылов, утверждает гендиректор Agro and Food Communications Илья Березнюк. Цены же на минтай, как отмечает эксперт, постепенно стабилизируются после весеннего скачка. Согласно оперативной сводке ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», вылов трески с 1 января по 19 июля 2026 г. действительно снизился на 10,7% до 173 500 т, тогда как минтая – всего на 2,7% до 1,32 млн т. При этом на Дальнем Востоке тихоокеанская треска в опте подорожала на 38,3% до 560 руб. за 1 кг, а атлантическая на северо-западе страны – на 34,7% до 660 руб. Минтай в зависимости от региона прибавил 28,6–32,9% до 190–225 руб. за 1 кг. В ГК «Агама», ГК «Норебо», Северо-западной рыбопромышленной компании, компаниях «Вирма», «Океанрыбфлот», «Балтийский берег» и ПКП «Меридиан» на запросы «Ведомостей» не ответили.