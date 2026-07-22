Треска в России подорожала сильнее других видов рыбы

Средняя розничная стоимость трески по итогам 2025 г. составила 1116 руб. за 1 кг, подсчитала аналитическая компания NTech. По сравнению с 2023 г. она, по ее данным, подорожала на 69%. В I квартале 2026 г. продукт прибавил в цене год к году еще 44% до 1398 руб. Таким образом, судя по расчетам NTech, треска показала самые высокие темпы роста стоимости среди других популярных видов рыбы. Для сравнения: минтай за аналогичные периоды подорожал на 45 и 12% (до 326 и 357 руб. за 1 кг соответственно), путассу – на 18 и 11% (до 131 и 139 руб.), скумбрия – на 49 и 21% (до 341 и 403 руб.), а камбала – на 49 и 16% (до 371 и 408 руб.).