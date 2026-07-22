Судовладельцы отказываются предоставлять танкеры под загрузку к терминалу КТК

Предполагалось, что КТК во вторник, 21 июля, приостановит прием трубопроводной нефти из Казахстана, но на момент публикации (16.25 мск) оставалось неясно, вступило ли ограничение в силу. По словам источников агентства, нефтяным компаниям Казахстана придется сократить объемы добычи, в случае если КТК не начнет принимать сырье до конца текущей недели.