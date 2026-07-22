Судовладельцы отказываются предоставлять танкеры под загрузку к терминалу КТК

Судовладельцы отказываются предоставлять танкеры под загрузку к терминалу КТККазахстан может столкнуться с необходимостью сокращения объемов добычи нефти
Зарубежные судовладельцы отказываются предоставлять танкеры во фрахт для погрузки на терминале «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) близ Новороссийска, следует из данных Bloomberg.
Предполагалось, что КТК во вторник, 21 июля, приостановит прием трубопроводной нефти из Казахстана, но на момент публикации (16.25 мск) оставалось неясно, вступило ли ограничение в силу. По словам источников агентства, нефтяным компаниям Казахстана придется сократить объемы добычи, в случае если КТК не начнет принимать сырье до конца текущей недели.
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