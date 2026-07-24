Заказ гражданских судов в России в 2025 году стал минимальным за 10 лет

Количество законтрактованных бизнесом гражданских судов на российских верфях по итогам 2025 г. составило 36 единиц. Об этом говорится в презентации директора департамента продаж и контрактации гражданского судостроения Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Михаила Афонютина, представленной на конференции «Судостроение – стратегия 2026». Это минимальный объем заказа за последние 10 лет, следует из презентации.