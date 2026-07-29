Верфи смогут получить господдержку на строительство судов по типовым проектам

Верфи смогут получить господдержку на строительство судов по типовым проектамЭто позволит увеличить серийность в отрасли, но снизит потенциал ее развития
Минпромторг и секция научно-экспертного совета Морской коллегии одобрили концепцию, которая изменит правила госфинансирования гражданского судостроения. Две новые субсидии – верфям и производителям судового оборудования – планируется выделять только под выпуск судов по типовым проектам. Об этом говорится в презентации одного из разработчиков инициативы, заместителя гендиректора ЦНИИ «Курс» Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Дмитрия Стоянова. Документ есть у «Ведомостей».
Сейчас ключевыми инструментами господдержки в отрасли являются программа льготного лизинга и программа инвестиционных квот (так называемые «квоты под киль»). В рамках последней судовладельцы получают право на вылов биоресурсов в обмен на строительство судов на российских верфях. Условием для получения поддержки по этим программам является выполнение требований постановления правительства РФ № 719 («О критериях отнесения продукции к российской»). Среди прочего оно устанавливает перечень обязательного российского оборудования.
Помимо этого есть государственное субсидирование процентных ставок по кредитам для верфей и судовладельцев, поддержка НИОКР для проектных организаций и производителей оборудования, а также утилизационный грант при сдаче судов в утиль.
Необходимость изменений стала очевидной после первого этапа «квот под киль», говорил Стоянов на конференции «Судостроение – стратегия 2026». Более чем 110 судов строились по 25 индивидуальным проектам, что исключает серийность и ведет к удорожанию строительства. Концепция унификации направлена на то, чтобы уйти от этой практики, подчеркивал он.
Сама концепция предполагает создание двух реестров: типовых проектов судов с готовыми техническими решениями и судового комплектующего оборудования (СКО) – российского либо критически важного иностранного. Предполагается, что господдержку верфям и производителям комплектующих будут предоставлять при условии использования типового проекта судна и оборудования из этих реестров, в дополнение к требованиям постановления № 719. «Главная цель – максимальная унификация проектных решений и оборудования, как было в Советском Союзе», – пояснял Стоянов.
Документ утвержден протоколом Минпромторга в апреле, секцией научно-экспертного совета Морской коллегии – в мае, говорится в презентации топ-менеджера.
Концепция предусматривает ввод двух новых мер господдержки, которые планируются к запуску в 2027 г., уточнил Стоянов. Первая субсидия – на строительство гражданских судов – призвана компенсировать верфям до 20% разницы между контрактной и фактической стоимостью судна. Разница возникает из-за того, что российское оборудование в рамках требований постановления № 719 может оказаться дороже импортных аналогов.
Вторая субсидия – производителям СКО – компенсирует недополученную выгоду от предоставления скидки верфям. Изначально предполагалось утвердить ее на уровне до 20% от стоимости проданного СКО, сейчас обсуждается расширение до 50%, сказал Стоянов. Для получения субсидии производителю нужно будет заключить с Минпромторгом соглашение на три года, зафиксировав размер скидки и прогнозный объем продаж по комплектам оборудования.
На финансовое обеспечение части затрат, связанных со строительством гражданских судов водного транспорта, – т. е. субсидию верфям – из федерального бюджета планировалось направить 4,4 млрд руб. в 2026 г., 5,3 млрд руб. – в 2027 г. и 4,5 млрд руб. – в 2028 г. Об этом в сентябре 2025 г. говорил начальник отдела ценообразования и экономического анализа Минпромторга Дмитрий Павлов. Это единственные доступные данные по новым субсидиям.
В современной России есть примеры серийного производства гражданских судов. В сегменте «река – море» строятся серии сухогрузов по проектам RST27, RSD49 и RSD59 на верфи «Красное Сормово», «Окской судоверфи» и Невском ССЗ. Портовые буксиры и баржи – на заводе «Пелла» и Череповецком судостроительном заводе, пассажирские «Валдай», «Метеор» и «Комета» – в ЦКБ им. Алексеева. В сегменте морских судов серийно работают «Адмиралтейские верфи» (танкеры, траулеры), Выборгский судостроительный завод (ледоколы, суда снабжения, траулеры) и Балтийский завод (ледоколы).
ОСК разработала две унифицированные платформы – для среднетоннажных судов длиной 60–80 м и крупнотоннажных свыше 100 м. «Платформа № 1» для судов класса «река – море» позволит строить сухогрузы, контейнеровозы и танкеры на общей конструкторской базе. Она была представлена в 2025 г. «Платформа № 2» предназначена для крупнотоннажных морских судов и еще не представлена. Первую планируется запускать в производство на «Красном Сормове» в Нижнем Новгороде, вторую – на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге после завершения ее модернизации.
Главный редактор «Медиапалубы» Владислав Букин отмечает, что при формировании реестров типовых проектов необходимо учитывать специализацию верфей, их производственные мощности и опыт работы, имеющуюся оснастку. Аналогичный подход, по его мнению, должен применяться и к конструкторским бюро. Как заметил Букин, принцип отбора проектов для реестра пока не ясен.
С одной стороны, привязка господдержки к типовым проектам позволит повысить серийность, снизить проектные издержки и сократить сроки строительства, рассуждает ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. С другой – существует риск роста бюрократизации и лишения нестандартных проектов господдержки, отмечает эксперт. Лучший результат, по его мнению, в гибкой конструкции: базовая поддержка – для серийных судов, а отдельные инструменты – для опытно-конструкторских и специализированных заказов. В противном случае судостроение может получить лишь краткосрочную экономию, а в среднесрочной перспективе его технологическое развитие будет ограничено, предупреждает он.
Запуск новых мер господдержки в 2027 г. потребует не только политического решения, но и фактического резервирования средств в трехлетнем бюджете, констатирует Баранов. Если новые субсидии будут небольшими по объему, их можно встроить в уже существующие меры поддержки. Если же речь пойдет о двух полноценных программах с сопоставимым финансированием, тогда потребуется либо увеличение общей бюджетной строки, либо сокращение других инструментов. По мнению эксперта, вероятность запуска новых субсидий есть, но только в варианте «новые субсидии внутри тех средств, что заложены в бюджет на судостроение», т. е. они не станут чистым добавлением к уже существующим расходам на отрасль.
«Ведомости» направили вопросы в Минпромторг, Морскую коллегию и Минфин.