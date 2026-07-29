Верфи смогут получить господдержку на строительство судов по типовым проектам

Запуск новых мер господдержки в 2027 г. потребует не только политического решения, но и фактического резервирования средств в трехлетнем бюджете, констатирует Баранов. Если новые субсидии будут небольшими по объему, их можно встроить в уже существующие меры поддержки. Если же речь пойдет о двух полноценных программах с сопоставимым финансированием, тогда потребуется либо увеличение общей бюджетной строки, либо сокращение других инструментов. По мнению эксперта, вероятность запуска новых субсидий есть, но только в варианте «новые субсидии внутри тех средств, что заложены в бюджет на судостроение», т. е. они не станут чистым добавлением к уже существующим расходам на отрасль.