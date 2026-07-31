Союз электронной торговли предложил обязать маркетплейсы страховать товары

Поводом для обращения стали атаки БПЛА ВСУ на складские комплексы Wildberries. В СЭТе отмечают, что после этого предприниматели массово обращаются в союз с предложениями по защите поставщиков в будущем. По мнению организации, отсутствие понятных механизмов компенсации подрывает доверие к инфраструктуре электронной торговли и создает риски для малого и среднего бизнеса. Так, в частности, организация предлагает законодательно закрепить обязанность маркетплейсов по страхованию товаров, принимаемых на хранение. Еще одна мера – создание компенсационного фонда для возмещения ущерба продавцам.