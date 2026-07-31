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Главная / Бизнес /

Союз электронной торговли предложил обязать маркетплейсы страховать товары

Действующих механизмов защиты селлеров в чрезвычайных ситуациях недостаточно
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Союз электронной торговли (СЭТ) предложил обязать маркетплейсы страховать товары продавцов или создавать компенсационные фонды для возмещения убытков в случае их утраты или повреждения, в том числе из-за пожаров, атак и других форс-мажорных обстоятельств. Такие предложения содержатся в письмах, которые данная организация направила в Минпромторг и Wildberries. «Ведомости» ознакомились с их содержанием.

Поводом для обращения стали атаки БПЛА ВСУ на складские комплексы Wildberries. В СЭТе отмечают, что после этого предприниматели массово обращаются в союз с предложениями по защите поставщиков в будущем. По мнению организации, отсутствие понятных механизмов компенсации подрывает доверие к инфраструктуре электронной торговли и создает риски для малого и среднего бизнеса. Так, в частности, организация предлагает законодательно закрепить обязанность маркетплейсов по страхованию товаров, принимаемых на хранение. Еще одна мера – создание компенсационного фонда для возмещения ущерба продавцам.

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