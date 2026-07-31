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Главная / Бизнес /

ЦБ предложил привлечь маркетплейсы к борьбе с мошенническими переводами

Бизнес считает такие требования избыточными
Лиана Липанова
Анна Устинова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России предложил обязать владельцев цифровых платформ участвовать в противодействии переводам денежных средств без добровольного согласия клиента. Такая мера обсуждается при подготовке третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством, говорится в материалах к законопроекту, с которыми ознакомились «Ведомости». Регулятор предлагает закрепить соответствующие требования в законе «О платформенной экономике». Как поясняется в документах, банки, которые обеспечивают расчеты при совершении сделок на цифровых платформах, не всегда располагают полной информацией о сторонах транзакции. В частности, кредитная организация зачастую видит в качестве получателя средств маркетплейс, а не продавца. Как считают в ЦБ, участие цифровых платформ в антифрод-мероприятиях позволит решить эту проблему и пополнить базу данных о случаях и попытках переводов без добровольного согласия клиента.

Регулятор считает возможным закрепить такую инициативу на законодательном уровне, сообщил «Ведомостям» представитель Банка России. Однако, по его словам, прежде она должна пройти межведомственную оценку и детальную проработку, чтобы обеспечить баланс интересов всех заинтересованных сторон. В материалах к законопроекту Минцифры указывает, что включение данной меры не обсуждалось на согласительном совещании. Там считают, что для ее внесения в законопроект отсутствуют согласованная позиция Минэкономразвития и конкретные формулировки. Ведомство также отмечает, что этот вопрос рассматривается в рамках отдельной работы по регулированию платформенной экономики. Оно готово включить инициативу в текст законопроекта после ее одобрения Банком России и Минэкономразвития.

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