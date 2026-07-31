ЦБ предложил привлечь маркетплейсы к борьбе с мошенническими переводами

Банк России предложил обязать владельцев цифровых платформ участвовать в противодействии переводам денежных средств без добровольного согласия клиента. Такая мера обсуждается при подготовке третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством, говорится в материалах к законопроекту, с которыми ознакомились «Ведомости». Регулятор предлагает закрепить соответствующие требования в законе «О платформенной экономике». Как поясняется в документах, банки, которые обеспечивают расчеты при совершении сделок на цифровых платформах, не всегда располагают полной информацией о сторонах транзакции. В частности, кредитная организация зачастую видит в качестве получателя средств маркетплейс, а не продавца. Как считают в ЦБ, участие цифровых платформ в антифрод-мероприятиях позволит решить эту проблему и пополнить базу данных о случаях и попытках переводов без добровольного согласия клиента.