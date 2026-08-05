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Главная / Бизнес /

Фермеры смогут строить жилые дома на своих сельхозугодьях

Юристы считают инициативу полезной, но аграриев все устраивает
Елена Орехова
Денис Арбамов / Ведомости
Денис Арбамов / Ведомости

Из-под регионального запрета на возведение жилья на землях сельхозназначения предложили вывести фермеров, которым необходимо жить рядом с производством, – животноводов и рыбоводов. Соответствующий законопроект подготовила заместитель председателя думского комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина («Единая Россия»). В нем вносятся изменения в ст. 11 закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (КФХ). Копия проекта есть у «Ведомостей».

С 1 марта 2022 г. вступили в силу изменения в законодательство, разрешившие главам КФХ строить один жилой дом на принадлежащем им участке сельхозназначения. Одновременно с этим у субъектов появилось право определять территории, где такое строительство запрещается.

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