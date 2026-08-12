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Главная / Бизнес /

Китай в первом полугодии резко увеличил импорт коксующегося угля из России

Этому способствовали привлекательные цены и снижение добычи в КНР
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспорт российского коксующегося (металлургического) угля в Китай вырос в январе – июне 2026 г. на 16% к уровню аналогичного периода прошлого года и достиг 17,3 млн т. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного агентства (ГТУ) КНР и агентства Argus, с которыми ознакомились «Ведомости». В июне поставки, по данным ГТУ КНР, выросли на 36% в годовом выражении до 3,17 млн т. Максимальный месячный показатель экспорта в этом году был зафиксирован в марте – 3,38 млн т (+19% к уровню марта 2025 г.).

Общий экспорт угля из России в Китай при этом снижается за счет падения поставок энергетического угля. В январе – июне отгрузки угля из России в Китай, по данным китайской таможенной статистики, упали на 20% до 34,9 млн т. Поставки энергетического угля (без учета антрацита) снизились на 39% до 12,5 млн т, антрацита – также на 39% до 5,1 млн т, следует из статистики.

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