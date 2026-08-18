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На месте бывшего склада Mercedes-Benz в Подмосковье появится молочный завод

Компания «Логика молока» инвестирует в его строительство около 30 млрд рублей
Линда Журавлева
Диана Качур
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

«Логика молока» планирует построить на месте бывшего склада автомобильного гиганта Mercedes-Benz на территории индустриального парка «Северное Шереметьево» в подмосковном Глазове новый молочный завод. Об этом сообщила сама компания. Ее представитель уточнил, что общий объем инвестиций в такой проект составит до 30 млрд руб. Он будет профинансирован за счет собственных и заемных средств.

Площадь приобретенного участка составляет 15 га, а производственного комплекса – 53 000 кв. м, говорят в «Логике молока». Продавцом актива выступила ГК «Автодом», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе этой компании. В 2023 г. она приобрела российские активы Mercedes-Benz. Продажу склада там объясняют оптимизацией своей деятельности, не уточняя деталей. Комплекс вместе с участком мог стоить 5,6–5,8 млрд руб., подсчитал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Партнер NF Group Константин Фомиченко считает, что площадка досталась «Логике молока» примерно за 4–5 млрд руб.

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