На месте бывшего склада Mercedes-Benz в Подмосковье появится молочный завод

«Логика молока» планирует построить на месте бывшего склада автомобильного гиганта Mercedes-Benz на территории индустриального парка «Северное Шереметьево» в подмосковном Глазове новый молочный завод. Об этом сообщила сама компания. Ее представитель уточнил, что общий объем инвестиций в такой проект составит до 30 млрд руб. Он будет профинансирован за счет собственных и заемных средств.