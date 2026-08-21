Онлайн-сервисы предупредили о проблемах с оплатой заказов

С аналогичными трудностями столкнулись и другие игроки. К примеру, интернет-провайдер Xline 5 августа заявил о сбое при открытии платежного модуля на сайте и в личном кабинете. Своим клиентам он рекомендовал, в частности, воспользоваться российскими браузерами, например «Яндекс браузером». На сайте сети санаториев и отелей «РЖД-здоровье» также появилось предупреждение о возможных сложностях при оплате проживания. Решить их можно либо за счет перевода через СБП, либо с помощью «Яндекс браузера» при заселении. Интернет-магазин промышленного оборудования «Мобильная резка» на своей странице пишет, что оплатить товар через Chrome, Safari, Opera, Firefox и Edge может не получиться.