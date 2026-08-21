«Алиса AI» начнет продавать товары селлеров без собственных сайтов

У продавцов без собственных интернет-магазинов появилась возможность разместить товары в чате с «Алисой AI» и поиске «Яндекса». Покупатели смогут подобрать и оплатить их, не переходя на их сайты, сообщает пресс-служба «Яндекса». Сервис будет подбирать товары по запросу пользователя и показывать их в виде карточек вместе с предложениями интернет-магазинов и маркетплейсов. Оформить заказ можно будет через универсальный чекаут «Яндекса» по кнопке «Купить в один клик».