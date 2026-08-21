«Алиса AI» начнет продавать товары селлеров без собственных сайтов

«Алиса AI» начнет продавать товары селлеров без собственных сайтовОформить покупку можно будет прямо в чате с ней
У продавцов без собственных интернет-магазинов появилась возможность разместить товары в чате с «Алисой AI» и поиске «Яндекса». Покупатели смогут подобрать и оплатить их, не переходя на их сайты, сообщает пресс-служба «Яндекса». Сервис будет подбирать товары по запросу пользователя и показывать их в виде карточек вместе с предложениями интернет-магазинов и маркетплейсов. Оформить заказ можно будет через универсальный чекаут «Яндекса» по кнопке «Купить в один клик».
Для подключения продавцу необходимо подать заявку в «Яндекс Товарах». Затем он сможет загрузить ассортимент, установить цены и настроить оплату и доставку в упрощенной версии кабинета на платформе «Яндекс KIT». Доставлять заказы продавцы бкдут самостоятельно или через сторонние службы, включая СДЭК, ПЭК и Dalli. У селлеров маркетплейсов также появится возможность использования логистики самих площадок. Сейчас подключение к сервису бесплатное. Отдельно продавцам придется оплачивать только дополнительные услуги, которыми они решат воспользоваться, например обработку платежей или доставку.
Порядок показа предложений в поиске и «Алисе AI» будет зависеть от их соответствия запросу пользователя, пояснил представитель «Яндекса». При выборе товаров алгоритмы учитывают цену, наличие, условия и сроки доставки, отзывы, рейтинг магазина, популярность товара, регион пользователя и актуальность сведений о предложении.
Сервис можно считать примером агентной коммерции, поскольку пользователь пройдет в чате с искусственным интеллектом весь путь от подбора товара до оформления заказа, говорит партнер компании «Яков и Партнеры» Максим Болотских. По его словам, чаты с ИИ с высокой вероятностью станут самостоятельным каналом продаж, который дополнит поиск и витрины маркетплейсов. По прогнозу McKinsey, к 2030 г. мировой объем покупок с помощью автономных ИИ-агентов может составить $3–5 трлн, добавил Болотских.
По данным исследования Data Insight и «Точка банка», 73% из 486 000 продавцов работают только на одном маркетплейсе. Среди селлеров с оборотом до 100 000 руб. в месяц 10% планируют начать продажи на других онлайн-площадках. Столько же называют привлечение трафика одной из основных проблем после возвратов.